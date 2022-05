Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ditzingen: 28-Jähriger fährt nach Unfallflucht mit stark beschädigtem BMW einfach weiter

Ludwigsburg (ots)

Obwohl sein Fahrzeug auf beiden Seiten stark beschädigt und vermutlich auch eine Achse gebrochen war, fuhr ein 28 Jahre alter BMW-Lenker nach einem Unfall im Bereich des Engelbergtunnels einfach weiter. Gegen 15.20 Uhr alarmierte ein Fahrzeuglenker die Polizei nachdem ihm im Tunnel, zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg ein weißer BMW aufgefallen war, der vermutlich trotz Platten und sprühender Funken seine Fahrt in Richtung Stuttgart einfach fortgesetzt hatte. Wenig später ging ein weiterer Anruf ein, da ein Zeuge auf der Landesstraße 1187, im Bereich der Anschlussstelle Leonberg-Ost von einem BMW mit gebrochener Achse überholt worden war. Der Lenker des BMW sei dann in die Straße "Rappenhof" im Bereich Leonberg abgebogen. Dort konnten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg den 28 Jahre alten Fahrer auch antreffen. Der unkooperative vermutlich alkoholisierte Mann verweigerte einen Atemalkoholtest. Im Besitz einer Fahrerlaubnis befindet er sich derzeit nicht. Er musste sich im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen, die unter Zwang durchgeführt werden musste. Der stark beschädigte BMW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen. Mutmaßlich dürfte der BMW-Lenker alleinbeteiligt möglicherweise aufgrund eines Reifenplatzers im Bereich des Engelbergtunnels in einen Unfall verwickelt gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige auf freien Fuß gesetzt.

