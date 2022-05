Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: Unwetter hält Einsatzkräfte auf Trab

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag zwischen 19:00 Uhr und Mitternacht tobte ein heftiges Unwetter über Teilen des Landkreises Ludwigsburg und verursachte teilweise Überschwemmungen, Brand und Stromausfall. Schwerpunkt der polizeilichen Einsätze lag insbesondere im Bereich Oberstenfeld, Mundelsheim und Großbottwar. Die Ortsdurchfahrten Mundelsheim und Oberstenfeld mussten für den Personen- und Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden, nachdem Wasser- und Schlammmassen ein Passieren unmöglich gemacht hatten. Nach ersten Erhebungen liefen im Ortskern Mundelsheim etwa 25 Keller voll, in Oberstenfeld waren etwa 50 Keller überschwemmt. Infolge der Überflutungen in Mundelsheim kam es zu einem Stromausfall im Bereich der Großbottwarer Straße, der bis gegen Mitternacht andauerte. Da für die Nacht neue Regenfälle angekündigt waren, wurden in der Großbottwarer Straße vorsorglich mobile Dämme errichtet, welche aufgrund des ausbleibenden Regens später wieder abgebaut werden konnten. In Oberstenfeld-Gronau geriet durch einen Blitzeinschlag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung in der Hauptstraße in Brand. Die insgesamt sechs Bewohner bemerkten dies jedoch rechtzeitig, setzten einen Notruf ab und konnten das Haus unverletzt verlassen, der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Auch in den Bereichen Vaihingen an der Enz und Bietigheim-Bissingen kam es mehrmals zu kurzfristigen Straßensperrungen. Unter der Leitung des Kreisbrandmeisters waren in der vergangenen Nacht insgesamt über 200 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren im Einsatz, weiterhin der leitende Notarzt sowie zahlreiche Kräfte von Rettungsdienst, Polizei und Straßenmeisterei.

