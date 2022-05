Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Fahrt eines alkoholisierten Autofahrers endet an einem Baum

Ludwigsburg (ots)

Ein Leichtverletzter sowie über 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 22:45 Uhr in Kornwestheim ereignete. Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 29-jähriger Autofahrer mit einem Opel Mokka auf der Zollernstraße unterwegs und bog nach links in die Hornbergstraße ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit seinem Opel gegen einen Baum und zog sich dabei Verletzungen zu. An dem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Baum beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme durch eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg stellte sich heraus, dass der 29-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich in der Folge einer Blutprobe unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 entgegen.

