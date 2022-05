POL-LB: Sindelfingen: Pedelec gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagmittag gegen 13:45 Uhr wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen an einer Sporthalle in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim gemeldet. Unbekannte Täter hatten dort auf dem Hallendach befindliche Solarpanels durch Steinwürfe beschädigt und eine Wand der Halle großflächig mit Graffiti besprüht. Wann genau die Beschädigungen verursacht wurden, ist nicht bekannt. Insbesondere ...

mehr