Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfall im Bereich der Autobahnanschlussstelle Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 72 Jahre alter Rollerfahrer, der am Freitag kurz nach 10.00 Uhr auf der Bundesstraße 296 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Herrenberg in einen Unfall verwickelt wurde. Der Rollerfahrer war auf der B 296 in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs, als ein 60 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der von der Autobahn abgefahren war, auf die B 296 wechseln wollte. Vermutlich übersah er den Rollerfahrer hierbei und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß, in dessen Folge der 72-Jährige stürzte. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Honda Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt.

