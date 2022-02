Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (166) VW Golf während Ausladevorgangs gestohlen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (06.02.2022) entwendete ein Unbekannter einen VW-Golf im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. Das Fahrzeug konnte nach kurz darauf wieder aufgefunden werden.

Der Besitzer eines schwarzen VW Golfs (amtl. Kennzeichen HAS-T 1716) parkte gegen 03:20 Uhr sein Fahrzeug in der Helenenstraße und lud Gegenstände aus. In einem unbeobachteten Moment bestieg ein Unbekannter das Auto und fuhr in Richtung Innenstadt davon.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das entwendete Fahrzeug gegen 03:50 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich des Süßheimwegs / Christoph-Weiß-Straße von einer Streifenbesatzung aufgefunden werden. Hierbei wurden die Beamten auf einen Jugendlichen aufmerksam, welcher beim Anblick des Streifenwagens versuchte zu flüchten. Der junge Mann konnte jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der Jugendliche wurde zu einem späteren Zeitpunkt den Erziehungsberechtigten übergeben.

Ein möglicher Zusammenhang mit dem Fluchtversuch des Jugendlichen und der Entwendung des Fahrzeugs ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche das Fahrzeug im Zeitraum von 03:20 Uhr und 03:50 Uhr wahrgenommen haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 65830 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell