Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 01.10.2022

Goslar (ots)

Diebstahl eines E-Scooters

Am Freitag, 30.09.2022, wurde in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr ein E-Scooter entwendet. Der E-Scooter wurde von der 37-jährigen Geschädigten vor einem Supermarkt in der Straße "Am Wilhelmsbad" in Seesen abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Der entstandene Schaden wird auf etwa 110 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Freitag, 30.09.2022, gegen 09:50 Uhr, kam es auf der Straße "Am Wilhelmsplatz", dortige Ampelanlage, in Seesen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der 49-jährige LKW-Fahrer aus Northeim wollte mit seinem LKW nach links in die Bockenemer Straße einbiegen. Aufgrund einer Sperrung der Straße war dies nicht möglich, sodass er zurücksetzen und sich in die rechte Fahrspur einordnen wollte. Hierbei übersah er den hinter ihm stehenden PKW Audi eines 48-jährigen Mannes aus Seesen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten bei dem 48-jährigen Audifahrer Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

i.A. Weidenfeller, POK

