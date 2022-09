Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Donnerstag, den 29. September 2022, kam es gegen 21.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass im Ortsteil Bettingerode an der Lochtumer Straße in Höhe Nr. 8 an einem parkenden grünen VW Golf der linke Außenspiegel beschädigt worden ist. Vermutlich wurde der Außenspiegel am Pkw im Vorbeifahren durch einen Traktor mit angeschlossenen Ackergerät gestreift. Der Fahrer des Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die weitere Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr:

Aufgrund der auffälligen Fahrweise wurden die Beamten am Donnerstag, den 29. September 2022, gegen 23.10 Uhr, auf den Fahrer eines Ford Mondeo aufmerksam und entschlossen sich daher den Fahrer mit seinem Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren. Während der Befragung zeigte er körperliche Merkmale, die auf eine Beeinflussung von Alkohol hindeuteten. Der Test mit einem Atemalkoholmessgerät ergab einen Wert von 1,64 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Der Führerschein wurde zunächst sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Anschließend folgte die Einleitung eines Strafverfahrens.

Verkehrsunfall mit Flucht unter Drogeneinfluss:

Nach Mitteilung eines Zeugen wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall am Donnerstag, den 29. September 2022, mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Kenntnis gesetzt. Der 25jährige Fahrer eines Pkw habe die B 6 zwischen Harzburger Dreieck und Goslar befahren. Im Bereich der dortigen Baustelle sei er dann von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei wurden die Absperrmaterialien der Baustelleneinrichtung durch die Kollision mit dem Pkw beschädigt. Der Fahrer setzte seine Fahrt dennoch fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Pkw konnte jedoch später von der Streife der Polizei im Stadtgebiet von Bad Harzburg angetroffen werden. In der folgenden Befragung und Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zur Bestimmung der Drogenwerte wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Abschließend folgte die Einleitung von Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell