Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 30.09.22

Goslar (ots)

Diebstahl eines Kennzeichens

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 09.00 Uhr, wurde in der Wallstraße von einem Pkw Hyundai Tucson das hintere Kennzeichen entwendet. Ob die Tat im Zusammenhang mit mit einem Pkw-Diebstahl am Vortag steht, wird nun Teil der polizeilichen Ermittlungen sein.

Diebstahl von Dieselkraftstoff

Eine bislang unbekannte Person zapfte in der Zeit von Mittwoch, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 06.30 Uhr, aus insgesamt vier Lkw-Tanks ca. 500 l Dieselkraftstoff ab. Die Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt auf dem Gelände einer Seesener Fahrzeugbaufirma in der Küstriner Straße abgestellt. Um auf das Gelände zu kommen, wurde zunächst ein Maschendrahtzaun durchtrennt, wodurch zusätzlicher Sachschaden entstand. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1050 Euro geschätzt.

Körperverletzung

Eine 69-jährige Hildesheimerin zeigte am Donnerstag eine Körperverletzung zu ihrem Nachteil an. Ein 44-jähriger Seesener hatte sie im Keller eines Wohnhauses im Verlauf von Streitigkeiten geschubst, wodurch die Dame Schmerzen am Arm erlitt. Ein Strafverfahren gegen den Kontrahenten wurde eingeleitet.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell