Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Mittwoch, den 28. September 2022, meldete sich die Halterin eines blauen Pkw Ford Focus auf der hiesigen Dienststelle um eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu erstatten. Sie hatte ihren Pkw gegen 13.20 Uhr in der Breiten Straße in Höhe Nr. 25 am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Bei ihrer Rückkehr gegen 18:00 Uhr stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden ist. Vermutlich wurde der Außenspiegel durch ein weiteres Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift. Der Verursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden hat eine Höhe von etwa 100,- Euro. Zeugen die Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Anzeige wegen Ladendiebstahl:

Am Mittwoch, den 28. September 2022, gegen 16:46 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einkaufsmarkt in Bad Harzburg gerufen. Zeugen hatten einen Täter dabei beobachtet, wie er einige Packungen Tabakwaren in seinen Einkaufswagen gelegt hatte und den Markt verlassen wollte, ohne die Ware an der Kasse zu bezahlen. Beim Verlassen des Marktes wurde er durch Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten. Im Einkaufswagen wurden weitere Lebensmittel und Artikel festgestellt. Der Wert der Ware wurde mit über 300,- Euro angegeben. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 32jährige Mann bereits am Tag zuvor ebenfalls einen Ladendiebstahl in einem anderen Markt begangen hatte. Hier ergab sich auch der Hinweis, dass der Mann nicht allein unterwegs war, sondern in Begleitung zweier weiterer Täter mit einem Pkw.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell