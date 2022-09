Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Roller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 19.00 Uhr und Mittwoch 06.20 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter im Bereich der Mainzer Straße in Marbach am Neckar sein Unwesen. Der Unbekannte stahl einen Roller, der hinter einem Mehrfamilienhaus, an der Straßenecke zum Wiesbadener Platz abgestellt war. An dem grauen Roller war ein Versicherungskennzeichen angebracht. Er dürfte einen Wert von mehreren Hundert Euro haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0.

