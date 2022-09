Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schulwegüberwachung in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am 12. September 2022 die Schule wieder begonnen hat, steht beim Polizeipräsidium Ludwigsburg auch das Thema Schulwegüberwachung auf der Agenda. Zahlreiche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte führen seitdem in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg regelmäßig Kontrollen im Bereich von Schulwegen durch. Insgesamt waren es bislang 163. Erfreulicherweise verliefen die meisten Einsätze ohne nennenswerte Beanstandungen. Zumeist wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt oder kleinere Verstöße mündlich verwarnt. Entsprechend fiel auch die Resonanz der Bevölkerung auf die Maßnahmen der Polizei überwiegend positiv aus. So vorbildlich das Verhalten des weit überwiegenden Teils der Kinder und Jugendlichen auch ist, es sind immer wieder die sogenannten "Elterntaxis", die das Bild etwas trüben. Neben Verstößen gegen die Gurtpflicht sowie gegen das Verbot zur Handynutzung am Steuer stoßen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten leider auch auf nicht vorschriftsmäßig gesicherte Kinder im Auto ihrer Eltern. In Einzelfällen werden Kinder sogar ohne jede Rückhalteeinrichtung im Auto befördert. Auch der Trend, die Kinder möglichst bis direkt vor die Schule zu fahren, setzt sich in diesem Jahr fort und führt zu falsch parkenden Fahrzeugen im Halteverbot, auf Geh- oder Radwegen oder in Bushaltestellen. Bei allem Verständnis für den Wunsch, die eigenen Kinder sicher zur Schule zu bringen: Jedes vor der Schule fahrende oder parkende Auto stellt ein Sichthindernis sowie eine mögliche Gefahrenquelle für andere Schülerinnen und Schüler dar, denen so beispielsweise das Überqueren der Straße erschwert wird oder die gezwungen werden, wegen blockierter Gehwege auf die Fahrbahn auszuweichen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg appelliert daher insbesondere an das Verantwortungsbewusstsein der Erwachsenen: Schützen Sie durch Ihr Verhalten Ihre eigenen und die Kinder anderer. Sicherheitsgurte und geeignete Kindersitze oder Sitzerhöhungen sind nicht nur vorgeschrieben, sondern können im Fall der Fälle schwere Verletzungen verhindern. Zeigen Sie Ihren Kindern den Schulweg und üben Sie das sichere Verhalten im Straßenverkehr, anstatt mit dem eigenen Auto bis direkt vor die Schule zu fahren. Die gezielten Kontrollaktionen werden noch bis zum Ende dieser Woche fortgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell