Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 30-Jährige leistet sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Eine 30 Jahre alte Jeep-Fahrerin leistete sich am Dienstagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, nachdem sie gegen 22:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen worden war. Die 30-Jährige wurde zunächst in der Stuttgarter Straße, im Bereich der Einmündung zum Gröninger Weg angehalten und kontrolliert. Da sich hier der Verdacht ergab, dass sie unter Alkoholeinfluss stehen könnte, sollte ein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Doch die Frau setzte plötzlich mit ihrem Pkw zurück und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt davon. Ein 27 Jahre alter Polizeibeamter musste ausweichen, um nicht von dem Jeep erfasst zu werden. Die beiden Polizisten nahmen die Verfolgung der 30-Jährigen auf, die über das Poststräßle in Richtung Ingersheim flüchtete. Die Fahrt führte über Freiberg am Neckar, vorbei am Schloss Monrepos und wieder auf die Bundesstraße 27 in Richtung Bietigheim-Bissingen. Kurz nach der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord bog die 30-Jährige nach rechts in Richtung Tamm ab. Hier verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Die Jeep-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da weiterhin der Verdacht bestand, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol und eventuell auch von Betäubungsmitteln stehen könnte, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Der Jeep war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 30-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen zahlreicher Verkehrsverstöße rechnen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass während der waghalsigen Flucht der 30-Jährigen auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein könnten. Etwaige Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell