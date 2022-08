Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall auf der Kölner Straße

Ennepetal (ots)

Ein 38-jähriger Hagener fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem dreirädrigen Roller auf der Kölner Straße in Richtung Gevelsberg. Währenddessen wollte ein 54-jähriger Mann aus Lüdenscheid mit seinem Citroen vom Fahrbahnrand der Kölner Straße in Richtung Gevelsberg anfahren. Er übersah dabei den Vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Hagener wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

