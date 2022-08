Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Fußgänger beim Vorbeifahren verletzt- Verursacher flüchtet vom Unfallort

Ennepetal (ots)

Ein 43-jähriger Ennepetaler wurde am Montagmorgen durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug leicht verletzt, der Unfallfahrer hielt kurz an und fuhr anschließend davon, ohne sich um das Unfallgeschehen und den Verletzten weiter zu kümmern. Am Montag, gegen 06:40 Uhr, parkte der 43-Jährige seinen Pkw der Milsper Straße in Höhe der Nummer 93 in einer Parkbucht und stieg aus. Ein Pkw-Fahrer fuhr auf der Milsper Straße in Richtung Milspe und fuhr dabei sehr weit rechts, so dass er den Fußgänger mit dem rechten Außenspiegel touchierte. Der Spiegel klappte bei dem Zusammenstoß ein. Der Fahrer hielt kurz an, um seinen Spiegel wieder in Position zu bringen, dann fuhr er weiter, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der 43-Jährige konnte sich das Kennzeichen des Flüchtigen merken und übergab es an die Polizei. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Unfallflucht ist eine Straftat. Wenn Sie sich nach einem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort entfernen, riskieren sie den Führerscheinentzug und hohe Geldstrafen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell