POL-EN: Schwelm- Komplettreifen an abgestelltem BMW gestohlen

Ennepetal (ots) - Am vergangenen Wochenende (19./22.08) drangen Unbekannte in die Lagerhalle einer Firma an der Heilenbecker Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Rolltor und gelangten so in das Innere der Halle. Aus der Lagerhalle wurden Stromkabel aus Kupfer und Messing gestohlen. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

mehr