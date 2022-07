Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Personensuche in Liebenau mit glücklichem Ende

Liebenau (ots)

(opp) Am Mittwochvormittag, den 06.07.2022, wurde in der Liebenauer Polizeistation ein älterer Herr von seinen Familienangehörigen als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde die Person am Vorabend an der Wohnanschrift gesehen. Da zu befürchten war, dass dem älteren Herrn aufgrund seines Krankheitsbildes etwas zugestoßen sein könnte, wurde nach einer ergebnislosen, familieneigenen, Nachschau die Polizei informiert. Es erfolgte eine Absuche mit einem Polizeihubschrauber, sowie alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Liebenau, unter der Leitung des OBM Rico Schmidt. Die Suche in angrenzenden Feldern und Hofstellen verblieb zunächst ohne Erfolg. Noch während sich ein Hundeführer mit seinem Mantrailer-Hund, Mitglieder einer Suchhundestaffel sowie die Drohnengruppe der technischen Einsatzleitung des LK Nienburg auf der Anfahrt befanden, wurde der betagte Senior von Angehörigen lebend an einem Waldweg aufgefunden und durch einen Rtw in das Nienburger Krankenhaus verbracht. Über das glückliche Ende dieses Einsatzes freuten sich neben den Familienangehörigen auch alle Einsatzkräfte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell