Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Höfingen: Einbruch in Pforzheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Pforzheimer Straße in Leonberg-Höfingen ein. Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sie sich Zugang zu den Räumlichkeiten, durchsuchten diese und entwendeten gewaltsam einen Tresor mitsamt dem Inhalt sowie eine dreistellige Bargeldsumme. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell