POL-F: 220830 - 0995 Frankfurt-Heddernheim: Urne entwendet

(fue) Am Freitag, den 26. August 2022, wurden am Kolumbarium des Heddernheimer Friedhofes, In der Römerstadt, Reparaturarbeiten durchgeführt. Offensichtlich während der kurzen Abwesenheit des Steinmetzes, etwa zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine kupferfarbene Urne aus ihrer offenen Kammer. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 in Verbindung zu setzen.

