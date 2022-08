Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220829 - 0992 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Beleidigung führt zu Widerstand und in Haftzelle

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Sonntag (28.August 2022) auf Montag (29. August 2022) kam es im Bahnhofsviertel zu einer Beleidigung und in der Folge zu einer Widerstandshandlung gegen die eingesetzten Polizeikräfte. Der Täter wurde festgenommen und zwecks Ausnüchterung in die Gewahrsamszellen verbracht. Er wurde bei der Tat leicht verletzt, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten blieben unverletzt.

Gegen 02.10 Uhr sprach ein Mann eine Polizeistreife im Bereich der Kaiserstraße / des "Kaisersacks" an. Er gab an, zuvor beleidigt und mit einem Pfefferspray bedroht worden zu sein und deutete einen Mann im unmittelbaren Umfeld als Täter raus. Nach der Ansprache des mutmaßlichen Täters durch die Polizeistreife verhielt sich dieser sofort äußerst aggressiv und nahm eine Kampf-/ Boxerpostion ein. Nur mittels Einsatz des Reizstoffsprühgeräts sowie unter Einbindung weiterer Streifen konnte der umherschlagende 39-Jährige festgenommen werden. Er erlitt dabei Augenreizungen sowie leichte Schürfwunden. Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung konnte ein griffbereiter Schlagring im Hosenbund aufgefunden und sichergestellt werden. Der stark alkoholisierte Täter wurde zwecks Ausnüchterung in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht. Er wird sich im Nachgang auch für die gegen die Polizistinnen und Polizisten ausgesprochenen Beleidigungen verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell