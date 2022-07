Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ohmbachseefest 2022

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Das Ohmbachseefest war an beiden Veranstaltungstagen, Freitag und Samstag, bei besten sommerlichen Wetterverhältnissen sehr gut besucht. Am Samstagabend registrierte der Veranstalter über 6000 Personen die das Festgelände besuchten. Höhepunkt war das Feuerwerk "See in Flammen" am Samstagabend um 23:00 Uhr. Aus polizeilicher Sicht lief die Veranstaltung weitestgehend ruhig. Im Verlauf der Nacht zu Sonntag kam es jedoch zu Körperverletzungsdelikten und einem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Hierzu werden weitere Ermittlungen geführt.

Auch der Rettungsdienst musste mehrfach ausrücken und hatte Einsätze mit zum Teil stark alkoholisierten Personen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell