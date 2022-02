Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 52 mit einer Verletzten

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-BAB52, Fahrtrichtung Düsseldorf, 09.02.2022, 17:13 Uhr (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der der BAB 52, Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen dem AK MG und der Anschlußstelle MG-Nord, alarmiert. Dort war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte mussten eine verletzte Beifahrerin betreuen und versorgen. Anschließend wurde die Patientin umgehend mit einem Rettungswagen in ein Mönchengladbacher Notfallkrankenhaus transportiert. Die zwei beteiligte Fahrer blieben soweit unverletzt. Es kam in beiden Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwillige Feuerwehr, ein Rettungswagen und eine Notarzt, sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Branamtmann Bernd Kretschmann

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell