Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall Kreuzung Beckrather Straße

Kinkelbach

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Wickrath,,10.02.2022, 20:30 Uhr, Beckrather Str. / Kinkelbach (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw auf der Kreuzung Beckrather Straße und Kinkelbach. Die mit zum Teil mehreren Insassen besetzten Fahrzeuge fuhren in den Kreuzungsbereich und wurden durch den Unfall teilweise stark deformiert. Ein PKW, besetzt mit Mutter und Kind, prallte gegen eine Laterne auf einer Verkehrsinsel. Ein Beteiligter verletzte sich bei dem Unfall leicht, wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Mutter und Kind wurden ebenfalls mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus im Stadtgebiet transportiert. Aus einem der verunfallten Fahrzeuge liefen Betriebsmittel aus, welche durch Kräfte der Feuerwehr aufgenommen wurden. Während des Einsatzes kam es zu einer teilweisen Sperrung des betroffenen Kreuzungsbereiches und zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Freiwillige Feuerwehr mit der Einheit Wickrath, drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BAR Stefan Nießen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell