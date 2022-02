Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit 8 Pkw

Mönchengladbach-BAB A 52 Fahrtrichtung Düsseldorf, 09.02.2022, 08:03 Uhr, Höhe Ausfahrt Nord (ots)

Die Feuerwehr Mönchengladbach wurde am heutigen Morgen durch Unfallzeugen zu einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen alarmiert. Der Unfall mit insgesamt 8 beteiligten Pkw ereignete sich im morgendlichen Berufsverkehr kurz vor der Ausfahrt Nord der BAB A 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Einige der beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt. 2 Personen wurden verletzt und nach der Sichtung durch einen Notarzt und den Besatzungen von zwei Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Mönchengladbacher Notfallkrankenhäuser transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle mit Verkehrssicherungsgeräten ab, stellten vorsorglich Löschmittel bereit und brachten Ölbindemittel im Bereich auslaufender Betriebsmittel der Pkw auf. Für den Zeitraum der Patientenversorgung wurde der Bereich der Unfallstelle durch die Autobahnpolizei gesperrt wodurch es zu einem längeren Stau im Bereich der A 52 Richtung Düsseldorf kam.

Im Einsatz waren: der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleiter Brandamtmann Holger Coenen

