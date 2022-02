Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: PKW fährt in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Westend, 08.02.2022, 08:32 Uhr, Leibnizstraße

Ein PKW ist heute Morgen beim Ausparken in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Leipnizstraße gefahren. Personen kamen bei dem Unfall keine zu Schaden. Auch wurde die Statik des Gebäudes nicht beschädigt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der PKW bis zum Heck in einem ca. 3 x 1,5 m großen Fenster einer fast ebenerdigen Wohnung. Die Fahrerin hatte das Fahrzeug bereits eigenständig vor dem Eintreffen verlassen und stand auf dem Gehweg. In der Wohnung befand sich zum Unfallzeitpunkt eine Mieterin. Diese kam mit einem Schrecken davon, da sie sich beim Unfall in einem anderen Zimmer aufhielt. Beide Personen wurden durch die Einsatzkräfte gesichtet und betreut. Auch die Fahrerin blieb unverletzt und kam mit einem Schrecken davon. Bei einer parallel durchgeführten umfassenden Erkundung konnte festgestellt werden, dass die Statik des Gebäudes nicht beschädigt wurde, was durch einen angeforderten Statiker des städtischen Fachbereichs Bauordnung und Denkmalschutz bestätigt wurde. Somit konnten alle Bewohner im Gebäude bleiben. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehrkräfte somit nicht erforderlich.

Im Einsatz war der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie ein Statiker.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

