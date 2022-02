Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchwarnmelder verhindert weiteren Schaden

Mönchengladbach-Lürrip, 04.02.2022, 18:54 Uhr, Zeppelinstraße (ots)

Nachdem Nachbarn den Warnton eines ausgelösten Rauchwarnmelders in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses wahrnahmen, alarmierten diese die Feuerwehr. Da auf Klopf- und Klingelzeichen niemand in der Wohnung reagierte, wurde diese von den Einsatzkräften der Feuerwehr geöffnet. Auf dem Herd in der Küche wurde angebranntes Essen vorgefunden. Die Wohnung war leicht verraucht. Bis auf ein Haustier befand sich dort niemand, jedoch kam auch dieses nicht zu Schaden. Mit Hilfe eines Hochleistungslüfters wurde die Wohnung vom Rauch befreit. Die weiteren Bewohner des Hauses, die sich ins Freie begeben hatten, konnten in ihre Wohnungen zurück.

Alarmiert war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell