FW-MG: Defekte Gastherme

Mönchengladbach-Windberg, 02.02.2022, 07:11 Uhr, Annakirchstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Annakirchstraße gerufen. Eine Bewohnerin hatte in ihrer Wohnung Gasgeruch wahrgenommen. Der Gasgeruch konnte nicht bestätigt werden. Jedoch war eine leicht erhöhte Kohlenmonoxid Konzentration messbar. Lüftungsmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet. Die Bewohnerin fühlte sich unwohl und klagte über Kopfschmerzen. Eine Kohlenmonoxidvergiftung konnte nicht ausgeschlossen werden. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sperrte die Gaszufuhr ab und nahm die Gastherme außerbetrieb. Eine Fachfirma wurde verständigt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

