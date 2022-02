Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennender Kleintransporter

Mönchengladbach-Westend, 01.02.2022, 04:01 Uhr, Aachener Straße (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Mönchengladbach von mehreren Anrufern zur Aachener Straße alarmiert. Dort sollte aus bislang ungeklärter Ursache ein Kleintransporter brennen. Die eintreffenden Einsatzkräfte bestätigten die Alarmmeldung. Der Kleintransporter brannte vollständig und die Flammen drohten auf einen unmittelbar angrenzenden Baustellen Wohncontainerpark überzugreifen in dem sich noch ca. 40 Bauarbeiter aufhielten. Brennender Kraftstoff lief unter die Wohncontainer und drohte diese zu entzünden. Die Bauarbeiter wurden sofort aus den Wohncontainern evakuiert, der Kraftstoff wurde mit einem Schaumrohr durch einen Trupp abgelöscht. Der Kleintransporter wurde zeitgleich von einem weiteren Trupp mit einem C-Strahlrohr abgelöscht. Ein größerer Brand- und Personenschaden konnte gerade noch verhindert werden. Da der Kraftstoff auch in die Kanalisation geflossen war, wurde die untere Wasserbehörde der Stadt Mönchengladbach zur Abwehr einer eventuellen Gefährdung der Umwelt zur Einsatzstelle alarmiert. Ausgeflossener Kraftstoff wurde mit einem Ölbindemittel aufgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Alle Bauarbeiter blieben glücklicherweise unverletzt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und zwei Rettungswagen, der Fachbereich Umwelt (64) der Stadt Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Holger Coenen

