FW-MG: Brand im Backofen löst Feuerwehreinsatz aus.

Mönchengladbach-Gladbach, 29.01.2022, 04:22Uhr, Hindenburgstraße (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr durch eine automatische Brandmeldung einer Brandmeldeanlage zur Hindenburgstraße "Am Minto" alarmiert. Ausgelöst wurde diese durch einen Brand in einem Backofen einer Bäckerei.

Im einem Backofen der betroffenen Bäckerei hatte sich der Inhalt entzündet und verbreitete den entstandenen Brandrauch über die Lüftungsanlage im Back- und Verkaufsraum. Ein Angestellter der Bäckerei handelte geistesgegenwärtig und löschte den Entstehungsbrand mittels eines Feuerlöschers noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten anschließend Sicherungs- und Lüftungsmaßnahmen an dem Objekt durch, um eine erneute Brandentstehung zu verhindern.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), drei Rettungswagen, ein Notarzt, die Einheiten Rheydt, Stadtmitte, Hardt, die IuK-Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr und der Führungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach zum Einsatz alarmiert.

Einsatzleiter: BAR Markus Meinen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell