Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Altenglan (ots)

Am Freitag, 15.07.22 um 09:45 Uhr, kam es zur Verkehrsunfallflucht in der Industriestraße 1. Bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug den Zaun einer metallverarbeitenden Firma in der Industriestraße Altenglan. Nach dem Unfall verließ der unbekannte Verursacher die Örtlichkeit ohne Angaben seiner Beteiligung gemacht zu haben. Die Polizei Kusel sucht Zeugen der Tat. Hinweise bitte unter 06381 - 910 - 0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

