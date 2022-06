POL-ME: Schlag gegen Drogenhandel: Polizei fasst Kokaindealer - Velbert - 2206066

Polizei Mettmann

Bereits in der vergangenen Woche hat die Polizei in Velbert vier mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Dem Festnahmeerfolg vorausgegangen waren umfangreiche und intensive Ermittlungen der hiesigen Kriminalpolizei. Mittlerweile befinden sich zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Folgendes war geschehen:

In den vergangenen Wochen hatte die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Mettmann wegen des Anfangsverdachts des Drogenhandels gegen einen 64 Jahre alten Mann aus Velbert sowie gegen seinen mutmaßlichen Lieferanten, einen 27 Jahre alten Mann aus Bonn, ermittelt. Hierbei konnten die Ermittlerinnen und Ermittler nachweisen, dass es zwischen dem Duo seit mindestens Mitte April 2022 zu acht Lieferungen und Übergaben von insgesamt mehr als einem halben Kilogramm Kokain gekommen war.

Umfangreiche Überwachungs- und Observationsmaßnahmen erhärteten dann den Verdacht, dass es am Donnerstagabend (9. Juni 2022) zu einer erneuten Übergabe von Kokain in Velbert kommen sollte. Tatsächlich konnte die Polizei die beiden Männer, sowie einen dritten Mann, einen 30-jährigen Fahrer, so gegen 18 Uhr auf frischer Tat bei einer Übergabe von 50 Gramm Kokain beobachten und anschließend festnehmen.

Neben dem Kokain stellten die Polizeibeamten bei den beiden Hauptbeschuldigten zudem mehr als 15.000 Euro Bargeld sicher. Anschließend wurden noch die beiden Wohnungen der Beschuldigten sowie die Wohnung eines mutmaßlichen Mittäters in Velbert (46 Jahre alt) durchsucht - hierbei wurde jedoch nur noch eine Kleinstmenge Kokain sichergestellt.

Sowohl der 64-jährige Drogendealer aus Velbert als auch sein 27-jähriger Lieferant aus Bonn wurden einem Haftrichter vorgeführt, welche die Untersuchungshaft für die beiden anordnete. Dem 30-jährigen Fahrer des Lieferanten konnte eine weitere Tatbeteiligung nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Allerdings lag gegen den Mann aus dem Balkan ein Schengen-weites Einreiseverbot vor, weshalb er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen dem Ausländeramt übergeben wurde. Er befindet sich nun in Abschiebehaft. Der weitere mutmaßliche Mittäter, der 46-jährige Mann aus Velbert, wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

