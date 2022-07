Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Alsenzstraße in Imsweiler zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der 25-jährige Fahrer aus Kaiserslautern kam im Bereich der Ortsausfahrt in Richtung Schweisweiler nach links von der Fahrbahn ab, touchierte eine Grünstreifenumrandung sowie ein Verkehrszeichen, beschädigte diese und kam anschließend zum Stehen. Sein PKW wurde dabei stark beschädigt, sodass eine größere Menge Betriebsstoffe auslief. Die Fahrbahn wurde von der Feuerwehr gereinigt. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb bei dem Zusammenprall unverletzt. Bei dem jungen Fahrer wurde bei einem Alkoholtest ein Wert von über 1,5 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. |pirok

