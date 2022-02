Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Einbruch Ungewöhnliches erbeutet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Einbrecher verschwand am Dienstag, 01.02.2022, unter anderem mit einem Router aus einer Wohnung am Oberntorwall.

Als ein 23-jähriger Bielefelder gegen 18:20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Nähe der Einmündung der Stapenhorststraße zurückkehrte, bemerkte er Aufbruchspuren an seiner Wohnungstür. Unbekannte entwendeten aus der Wohnung eine Playstation 4, drei Playstationspiele und einen weißen Vodafone-Router.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell