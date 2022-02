Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte stehlen Roller

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck-

Täter entwendeten am Dienstag, 01.02.2022, einen verschlossenen Roller.

Um 15:00 Uhr bemerkte ein Bielefelder das Fehlen seines Kleinkraftrads, das verschlossen an einem Haus an der Merkurstraße stand. Gegen 05:10 Uhr hatte der Eigentümer den Roller noch am Abstellort gesehen. Das Kraftrad war durch Lenkradschloss gesichert und Akku sowie die hinteren Federn ausgebaut.

Bei dem Roller handelt es sich um ein Kleinkraftrad Peugeot Speedfight 21C.

Zeugen werden gebeten Hinweise an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell