POL-PDWO: Brennendes Fahrzeug auf der Bundesstraße 9

Worms, Berliner Ring (ots) - Am 07.06.2022 kommt es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet, bei dem fünf Personen leicht verletzt werden. Beide beteiligten Fahrzeuge befahren hintereinander den Berliner Ring in Richtung Siegfriedstraße. Die 67- jährige vorausfahrende Fahrzeugführerin muss verkehrsbedingt abbremsen, was die 29- Jährige erst zu spät wahrnimmt. Hierdurch kommt es zu einem Zusammenstoß ...

