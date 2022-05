POL-PPRP: 16-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag, den 08.05.2022 gegen 08:00 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer auf der B44 in Richtung Mannheim wobei er während der Fahrt die linke Fahrbahnbegrenzung streifte. Aufgrund dessen verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Am Motorrad entstand ein Sachschaden (ca. 4000EUR), der Fahrer wurde verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

