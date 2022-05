Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Doppelter Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07. - 08.05.2022) wurde in der Kleingartenanlage in der Riedstraße in ein Gartenhaus eingebrochen. Der unbekannte Täter entwendete einen Fernseher, einen Receiver und eine Kamera. Während der Anzeigenaufnahme meldet sich eine Nachbarin des Bestohlenen, bei welcher ebenfalls ins Gartenhaus eingebrochen wurde. Hier fehlte jedoch lediglich ein Schlüssel. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell