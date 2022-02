POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.02.2022.

Polizei Salzgitter

Täter brachen einen Futterautomaten auf.

Salzgitter, Swindonstraße, 18.02.2022, 14:00 Uhr-22.02.2022, 13:50 Uhr.

Einen geringen Schaden richten Täter an, nachdem von Ihnen ein Tierfutterautomat aufgebrochen wurde. Bei der Tat erbeuteten die Täter Bargeld und Tierfutter. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Täter scheiterten bei einem Einbruchversuch in ein Vereinsheim.

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 21.02.2022, 17:00 Uhr-22.02.2022, 10:00 Uhr.

Die Täter hatten versucht, die Eingangstür des Vereinsheimes aufzuhebeln, scheiterten jedoch bei Ihrem Vorhaben. Ein Eindringen in die Räume erfolgte nicht. An der Eingangstür entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Jugendliche sollen Autoreifen zerstochen haben.

Salzgitter, Bad, Engeroder Straße, 22.02.2022, 14:50 Uhr.

Vier unbekannte Jugendliche stehen im Verdacht, einen Reifen eines Pkw zerstochen zu haben. Ein aufmerksamer Zeuge hatte an dem geparkten VW Passat vier Jugendliche bemerkt. Nachdem der Zeuge ein Zischen der entwichenen Reifenluft vernommen hatte, flüchteten die Tatverdächtigen. Einer der Jugendlichen soll einen blauen bzw. schwarzen Roller mitgeführt haben. Es entstand ein Schaden von ca. 150 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 zu richten.

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße in Fahrtrichtung Neißestraße, 22.02.2022, 19:10 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 16-jähriger Fahrer eines E-Scooter auf dem Fahrradweg der Berliner Straße in Richtung Neißestraße. Der Jugendliche hatte beabsichtigt, die Straße über eine Fußgängerfurt nach links zu überqueren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem kreuzenden Pkw einer 20-jährigen Frau. Bei dem Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen, der Jugendliche musste mit schwereren Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

