Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.02.2022:

Peine (ots)

Diebstahl von Elektrowerkzeug

Am Morgen des 21.02. stellte musste ein 49-jähriger Edemissener feststellen, dass ein Werkzeugcontainer in der Nähe der L320 bei Klein Blumenhagen aufgebrochen worden ist. Unbekannte stahlen aus dem Container einen Trennschleifer und weitere Akkugeräte. Zusätzlich wurde Sachschaden am Container verursacht. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell