POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 22. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Cramme: Diebstahl von Reifen und Felgen

Donnerstag, 17.02.2022, 19:00 Uhr, bis Montag, 21.02.2022, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Montagfrüh fünf Sätze PKW Kompletträder im Gesamtwert von rund 4400 Euro. Die Räder waren auf einem Grundstück in Cramme, Lobmachtersche Straße, in einer Garage und auch neben dieser gelagert worden. Hinweise: 05331 / 933-0.

