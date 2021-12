Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer pöbelt Passanten an

Ahaus (ots)

Rabiat aufgeführt hat sich ein Radfahrer am Mittwoch in Ahaus. Das Geschehen spielte sich zwischen 07.20 Uhr und 07.30 Uhr ab: Auf der Eichendorffstraße kam der Unbekannte auf dem für ihn links liegenden Gehweg einem Kind entgegen, das dort mit einem Rad unterwegs war. Nach Angaben des Jungen habe der Mann ihn aufgehalten, angeschrien und geschubst. Er habe alkoholisiert gewirkt. Auch andere Zeugen bemerkten den Unbekannten: Ähnlich wie gegenüber dem Kind hatte er sich kurz zuvor auch gegen eine Passantin auf der Annenstraße verhalten; zudem soll er die Kunden einer Bäckerei an der Fuistingstraße angepöbelt haben. Der Unbekannte war circa 50 bis 60 Jahre alt, von dicklicher Statur, hatte einen Vollbart und war bekleidet mit einer langen gelben Regenjacke sowie einer rot-blauen Mütze. Er fuhr ein dunkles Fahrrad, an dessen Lenker Taschen gehangen haben sollen. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell