Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Im Kreisverkehr kollidiert

Borken (ots)

Beim Zusammenstoß in einem Kreisverkehr hat eine 16-Jährige am Dienstag in Borken leichte Verletzungen erlitten. Die Borkenerin hatte als Sozia auf einem Kleinkraftrad gesessen, mit dem sich eine 17-Jährige aus Borken gegen 18.45 Uhr im Kreisverkehr Heidener Straße / Bahnhofstraße befand. Ein 57-jähriger Borkener fuhr mit seinem Wagen von der Bahnhofstraße in den Kreisverkehr ein und erfasste das Zweirad. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.800 Euro.

