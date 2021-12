Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Aufgefahren und leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Dienstag in Bocholt bei einem Auffahrunfall erlitten. Ein 55-Jähriger war mit seinem Wagen auf der Industriestraße in Richtung Theodor-Heuss-Ring unterwegs. Der Rheder hielt in Höhe der Einmündung Gewerbehof an einer Rotlicht zeigenden Ampel an. Das bemerkte ein hinter ihm fahrender 27-Jähriger zu spät: Der Bocholter prallte mit seinem Fahrzeug auf das verkehrsbedingt wartende auf. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.700 Euro.

