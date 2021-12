Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Rechts-vor-links missachtet

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 23 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagnachmittag in Stadtlohn zugezogen. Die Stadtlohnerin war gegen 14.50 Uhr auf der Bakenstraße in Richtung Eschstraße unterwegs und übersah an der Kreuzung Bakenstraße/Weststraße einen von rechts kommenden Wagen eines 67-Jährigen aus Stadtlohn. Durch den Zusammenstoß schleuderte das Auto der Unfallverursacherin herum und kollidierte mit einem Stromverteilerkasten. Eine ärztliche Behandlung war nach Angaben der Leichtverletzten zunächst nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 12.000 Euro geschätzt.

