Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 23. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, zwei verletzte Autofahrer nach Rotlichtmissachtung

Dienstag, 22.02.2022, gegen 21:00 Uhr

Am Dienstagabend ereignete sich im Kreuzungsbereich Adersheimer Straße / Goslarsche Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt worden sind. Nach ersten Ermittlungen ist demnach ein 22-jähriger Autofahrer vermutlich trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren und hier mit dem Auto eines 31-jährigen Fahrers kollidiert. Beide Autofahrer wurden durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in das städtische Klinikum Wolfenbüttel gebracht. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 35000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Dienstag, 22.02.2022, gegen 12:15 Uhr

Am Dienstag gegen 20:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen 35-jährigen Autofahrer, der zuvor mit einem Auto in der Leipziger Allee unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung des 35-Jährigen fest. Dieses bestätigte sich bei einem Alkoholtest, der Wert betrug 1,84 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell