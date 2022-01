Polizei Essen

POL-E: Essen: PKW-Fahrer kollidiert mit mehreren geparkten Autos und flüchtet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf:

Am Samstagabend (8. Januar, gegen 22 Uhr) meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall in der Grieperstraße, nach welchem der Unfallfahrer mit seinem PKW flüchtete.

Laut Zeugenaussagen handelte es sich um einen roten Mazda 2, der in der Grieperstraße unterwegs war und auf Höhe der Kötterstraße mit insgesamt vier geparkten PKW kollidiert sein soll.

Daraufhin seien sowohl der Fahrer als auch zwei Beifahrerinnen ausgestiegen. Die beiden jungen Frauen (ca. 16-20 Jahre alt, eine mit blonden, eine mit dunklen Haaren) seien fußläufig Richtung Grieperstraße geflohen. Der mutmaßliche Fahrer stieg wieder in den Mazda und entfernte sich vom Unfallort.

An der Kreuzung zur Ehrenzeller Straße versuchte ein Passant ihn aufzuhalten, doch der Unbekannte fuhr ungebremst auf den Fußgänger zu, so dass dieser nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision mit dem PKW verhindern konnte.

Die alarmierten Beamten, die kurze Zeit später eintrafen, konnten den roten Mazda im Rahmen einer Fahndung in der Grieperstraße auf Höhe der Markscheide ausfindig machen - mit einem Totalschaden an der Front, jedoch ohne Fahrzeuginsassen. Der Mann soll laut Zeugenaussagen zuvor über einen Spielplatz in Richtung Kötterstraße geflüchtet sein. Der PKW wurde sichergestellt.

Der mutmaßliche Fahrer des Mazdas wurde wie folgt beschrieben:

- Ca. 30 Jahre alt, Bartträger, südländisches Erscheinungsbild, kräftige Statur, schwarze Kleidung, kariertes Hemd

Wenn Sie Hinweise zum Unfallhergang oder den Fahrzeuginsassen machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell