Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei Essen sucht 14-jährige Lena C. - Fotofahndung

Essen (ots)

45117 E-Stadtgebiet:

Die Polizei Essen fahndet öffentlich mit einem Foto nach der vermissten 14-jährigen Lena C.

Lena wurde letztmalig am 8. Januar an ihrer Wohnanschrift in Essen-Altendorf gesehen. Sie wollte sich an einem nahegelegenen Spielplatz mit einer Freundin treffen und sollte um 16:30 Uhr wieder zuhause sein. Seitdem gilt sie als Vermisst. Die Polizei vermutet, dass ein Familienstreit zu dem Verschwinden des Mädchens beigetragen haben könnte.

Lena ist ca. 1,60m - 1,65m groß und hat lange dunkelblonde Haare. Sie trug zuletzt eine schwarze Winterjacke und eine dunkelblaue Jeans.

Die Vermisste könnte sich auch in umliegenden Städten von Essen aufhalten.

Wenn Sie Lena sehen oder ihren Aufenthaltsort kennen, melden Sie sich bitte umgehend unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell