Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen

Worms, Berliner Ring (ots)

Am 07.06.2022 kommt es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet, bei dem fünf Personen leicht verletzt werden.

Beide beteiligten Fahrzeuge befahren hintereinander den Berliner Ring in Richtung Siegfriedstraße. Die 67- jährige vorausfahrende Fahrzeugführerin muss verkehrsbedingt abbremsen, was die 29- Jährige erst zu spät wahrnimmt. Hierdurch kommt es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle fünf Personen, die sich verteilt in den beiden Fahrzeugen befinden, erleiden leichte Verletzungen, wovon drei zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Es entsteht ein Sachschaden von geschätzten 5000EUR.

Aufgrund durch den Unfall ausgelaufener Betriebsstoffe muss die Fahrbahn gereinigt werden. Die Straße wird für die Arbeiten deshalb zeitweise gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell