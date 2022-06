Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mehrere versuchte Trickbetrüge

Worms, Stadtgebeit (ots)

Am 07.06.2022 kam es im Wormser Stadtgebiet vermehrt zu versuchten Trickbetrügen am Telefon, wovon einer erfolgreich war. Hierbei entstand ein Schaden von 4000EUR.

Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion, einer zu erwartenden Dienstleistung oder einer persönlichen Beziehung zum Opfer, versuchen sich die Täter Geldwerte anzueignen.

Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Um sich zu schützen, rät Ihnen die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. Meldet sich der/die Anrufer*in nicht direkt namentlich, raten sie nicht wer sie anruft, sondern fordern Sie ihn/sie auf, sich mit Namen zu melden. Erfragen Sie beim Anrufer zudem Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen an. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie benötigen, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. - Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen schon lange bekannten Telefonnummer, wenn möglich von einem anderen Apparat aus, zurück und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Lassen Sie Ihren Namen im Telefonbuch abkürzen oder ihn ganz löschen. - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei, auch wenn Sie bereits Opfer eines Trickbetruges geworden sind. Dies kann der Polizei helfen Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. - Bewahren Sie Ihre Wertgegenstände nicht zu Hause, sondern z.B. in Bankschließfächern auf.

Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

