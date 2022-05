Polizei Düren

POL-DN: Vorläufige Festnahme nach Sachbeschädigung und Bedrohung

Düren (ots)

Nachdem er ein Taxi beschädigt und den Taxifahrer sowie die eingesetzten Polizeibeamten bedroht und beleidigt hatte, wurde ein 49 Jahre alter Mann aus Düren vorläufig festgenommen. In der Nach von Montag auf Dienstag, gegen 04:10 Uhr, meldete sich ein 58 Jahre alter Taxifahrer aus Düren bei der Polizei. Ein 49-Jähriger war zuvor am Bahnhof in sein Taxi gestiegen und wollte nach Aldenhoven gefahren werden. Als der 58-Jährige eine Anzahlung für die Fahrt verlangte, rastete der 49-Jährige aus. Er bedrohte und beleidigte den Taxifahrer mehrfach bevor er dann das Taxi wieder verließ. Beim Aussteigen schlug er die Tür so heftig zu, dass ein eingeklemmter Gurt eine tiefe Delle verursachte. Der 58-Jährige rief daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, wurde das Verhalten des 49-Jährigen, sowohl den Beamten als auch dem Taxifahrer gegenüber, immer aggressiver. Um einen tätlichen Angriff zu verhindern, wurde der 49-Jährige gefesselt. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Düren gebracht. Der Dürener wird sich nun wegen Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

